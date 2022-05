Mickael MUTEY

Riche de 25 ans d'expérience dans la boulangerie à différents postes, ouvrier en production, formateur pour adultes. j'occupe actuellement un poste de responsable secteur. j'ai en charge le contrôle du respect des procédures de fabrication, qualité produit, hygiène, formation,recrutement, et conseil auprès d'une quinzaine de magasins.

mon ambition m'a permis d'occuper des postes enrichissants et d'acquérir différentes expériences professionnelles.

je suis toujours prêt à évoluer et à me fixer des objectifs d'avenir, comme l'étranger par exemple.



Mes compétences :

Aptitudes relationnelles