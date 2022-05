Mickaël NADAL

Je suis diplômé du Tourisme depuis deux ans, et à ce titre je cherche un emploi dans ce secteur d’activité.

J'ai effectué un apprentissage étalé sur plusieurs années, ce qui m'a permis d’acquérir les bases du contact et de la gestion clientèle, mais également de connaître au mieux les attentes de mes commanditaires.



Mes années d'études m'ont apporté une bien meilleure connaissance sur les métiers du tourisme, tout en me permettant d'améliorer mon niveau de langue, d'histoire et de géographie.

D'un naturel réfléchi, j'aime le relationnel et le contact avec le client, surtout quand ce contact possède une visée culturelle et pédagogique.



Mes années d'apprentissage m'ont permis d'agrémenter mes connaissances sur le monde de l’hôtellerie, et d'apprendre les usages du Tourisme en général (bonne présentation, langage correct et adapté, connaissances générales et/ou spécialisées, services rapides et personnalisés, organisation d'un produit touristique, ou présentation/vente de celui-ci...),



Mes compétences :

Informatique

Vente

Autonomie professionnelle

Relationnel

Guidage

MAO

PAO