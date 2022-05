Mickael NARDIN

Qualifié d’un titre de Technicien Supérieur Gestionnaire Exploitant de Ressources Informatiques (TSGERI), je souhaite aujourd’hui donner un nouveau souffle à ma carrière. C’est avec détermination que j’ai suivi cette formation et je suis désireux actuellement de mettre au service d’une entreprise mon investissement professionnel. Je me donnerai les moyens de m’épanouir et de fournir un travail de qualité en collaboration avec le Responsable Technique du service.



Mes 10 années d’expérience comme dessinateur / infographiste (CAO/DAO) en bureau d'études Paysage et Urbanisme m'ont permis de maîtriser Windows et de nombreuses applications mais aussi de développer ma polyvalence, mon autonomie et de prendre en charge un petit parc informatique et sauvegardes.



Mes compétences :

Support informatique

Maintenance informatique

Supervision informatique

Administration de bases de données

Administration système

Administration réseaux

Configuration logicielle

Cisco Switches

Configuration informatique

Protocole TCP/IP

Réseaux informatiques & sécurité

Virtualisation

Installation et configuration serveur informatique

Installation et configuration poste travail inform