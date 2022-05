Mickael NAVEAU

J'ai choisi en 2002 après l'obtention de mon DESS d'expertise internationale d'acquérir de l'expérience à l'étranger. J'ai choisi le Japon où j'ai commencé à enseigner le français dans un centre multimédia à Osaka de 2002 à 2007 avant de déménager à Tokyo en 2008 pour intégrer une Ecole Bilingue Internationale pour y enseigner l'anglais et le français. Je suis aujourd'hui le responsable éducatif, fonction que j'occupe en parallèle avec ma fonction de professeur.



Je suis travailleur, courageux, exigeant et perfectionniste, organisé, rigoureux et dévoué envers mes objectifs.



J'aime beaucoup découvrir de nouvelles cultures, ce qui fait de moi un grand voyageur. Je suis déjà allé en Chine, en Corée du Sud, en Malaisie, aux Philippines et en Thaïlande en plus du Japon pour l'Asie. Mais je suis aussi allé au Canada pour le continent américain, et dans presque tous les pays d'Europe occidentale et du nord (Grande-Bretagne, Espagne, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Danemark, Suède, Norvège, Finlande, Suisse et Espagne).



