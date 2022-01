Emilie MARISSAËL (FABRE)

En charge de deux périmètres distincts (Génie Climatique et Démantèlement), ma tâche consiste à affecter les collaborateurs sur les chantiers et sites en fonction de leurs profil et compétences, afin de répondre aux exigences opérationnelles et d’assurer la réussite de nos contrats.



Je recherche des monteurs de gaines de ventilation, frigoristes en milieu nucléaire, ainsi que des agents / chefs d'équipes démantèlement ou techniciens en radioprotection. Interventions en itinérance toute France.

Vous êtes à l'écoute du marché ou en recherche active d'une opportunité professionnelle dans le milieu du nucléaire, quel que soit votre poste, contactez-moi !



Mes compétences :

FTTH

Ressources humaines

Formation

Droit social