Mickael NELSON

Ingénieur sociologue, j’accompagne les entreprises dans leurs transformations, en particulier autour des enjeux numériques. Dans un monde ouvert et complexe, les organisations doivent créer de la valeur en étant agiles, efficaces, collaboratives et innovantes. Mon objectif est de co-développer (et parfois de réconcilier) la performance économique, l’organisation des activités et le capital humain.

Pour cela, mon expertise s'articule autour de trois domaines complémentaires :

- L'efficacité des activités opérationnelles et de leur coordination

- La performance globale des projets et programmes de transformation

- Le déploiement des capacités d'innovation, de l'idéation à la diffusion

Pour y parvenir, je m'attache à prendre en compte à la fois la complexité et la singularité de chaque environnement. J’interviens sur les diagnostics des organisations ; sur la conduite des changements ; et sur la formation aux bonnes pratiques et aux repères qui les valident



Mes compétences :

Project Management Office

Optimisation de processus

CRM

Sociologie

Réseaux sociaux

Innovation