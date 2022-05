Mickael NICOLACCINI

Bonjour ce profil est quelque peu laissé à l'abandon, veuillez consulter mon profil LinkedIn http://fr.linkedin.com/in/mnicolaccini/ ]



Jeune diplômé de l’École polytechnique de l’université Grenoble-I spécialité Réseaux Informatiques et Communication Multimédia, je propose mes services en tant qu’ingénieur informatique junior.



Je dispose de compétences approfondies en développement logiciel principalement en Java et C++ .Je me suis forgé une expérience en Java dans un cadre professionnel durant 2 de mes stages ainsi que dans la majorité de mes projets de mon cursus.



Néanmoins je reste ouvert à l’apprentissage de nouveaux langages. Durant mon stage à l’INRA et pendant mon CDD au CIRAD, j’ai su assimiler respectivement le JEE et le VBA.



Je sais gérer les différentes étapes d’un projet: de l’analyse des besoins à l'implémentation. Par exemple lors de mon projet de fin d’études (rob Air) j’ai pu initier un projet, participer aux étapes d’analyse, définir l’architecture, prototyper et gérer la répartition de travail entre des équipes d’année inférieure.



De plus, lors de mon stage chez Orange labs, j’ai pu analyser une situation complexe en reprenant un projet M2M Java/OSGI dans le domaine de la domotique. J’ai su proposer une solution cohérente et structurée par le biais de modèles améliorables incrémentalement.



Lors de mon stage au national institute of informatics (Tokyo), j’ai pu travailler dans une équipe pluridisciplinaire communiquant en anglais, et mettre à contribution mes compétences d’ingénieur en utilisant mes capacités d’analyse, et de raisonnement sur un projet C++, un simulateur d’interaction homme-robot. Ce fut aussi une riche expérience au point de vue humain : assimiler la culture nippone et m’adapter au quotidien de la vie japonaise fut une forme de challenge personnel.



Je suis motivé par la découverte de nouvelles technologies et la diversité de travail.



Participer à une mobilité internationale fait partie de mes motivations.



vous pouvez consulter mon profil professionnel plus complet sur

http://fr.linkedin.com/in/mnicolaccini/



Mes compétences :

Java

GIT

C++