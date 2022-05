Mickael NICOLAS

DOMAINES DE COMPETENCES

> Secteur d’activité

Industrie, Télécom, Tertiaire, Assurance

> Gestion de projet et management

Chargé de compte client et chef de projet transverse.

Coordination d'équipes et pilotage de chantiers.

Reporting projet.

Mise en place de processus sous norme ITIL.

Définition, mise en place des indicateurs et des Tableau de bord de suivi des engagements de service.

Proposition et négociation de contrat de service.

Analyse des besoins Client.

Préparation et animation de revue de service.

Définition et suivi du plan de montée de compétence.

Analyse des risques pour la gestion des risques de la MOA.

Gestion des priorités.

Participation aux comités de pilotage MOA/MOE.

Animation de réunion et coordination des différents acteurs d’un groupe de résolution.

Participation aux campagnes de tests de qualification et aux tests fonctionnels d’une application

Rédaction des comptes rendu de Comité.

> Compétences Techniques

Système : Unix, Linux, Windows NT/ 2000/ XP, Mac OS 9 et X.

Réseaux : LAN, VLAN, WAN, WIFI, ADSL, ATM, Routeur, Ethernet, VPN (RSA)

Télécom : GSM, GPRS, EDGE et UMTS, VOIP, SMS.

Supervision : HP OpenView, Netview Tivoli, Patrol, MS Operation Manager 2000, Compaq Insight Manager.

SGBD : Oracle/PL-SQL.

Langages : Shell, SQL

Outils : SQL Plus, Visio, Quality center, test director, Dollar Universe, Putty, Oracle BRM (Infranet), Openet Fusionworks.

Matériels : IBM Websphere, Serveur Compaq.

> Formations techniques

2008 Certification ITIL V3 Foundation

> Langues Anglais : Technique