Après avoir exercé des fonctions de manager pendant près de 18 ans dans le transport automobile,j'ai orienté ma carrière professionnelle dans un autre métier qui me passionne depuis longtemps ...La NATUROPATHIE et le conseil en NUTRITION.

En 2010,j'ai décidé de reprendre mes études afin de devenir CONSEILLER NATUROPATHE et CONSEILLER EN NUTRITION.

Pour me donner le maximum de chances de réussir,je me suis orienté vers une école reconnue et réputée dans ce métier: l'IFSH de Nice (Institut Français des Sciences de l'Homme) dirigée par Mr Patrice Ponzo,Naturopathe et Iridologue,spécialiste reconnu Internationnalement dans ces domaines,ou j'ai eu le plus grand plaisir d'avoir suivi et appliqué ses enseignements mais surtout d'avoir pu bénéficier de ses conseils,de son expérience et de ses nombreuses connaissances du métier.

Diplômé en 2011 et 2012 comme "Conseiller Naturopathe" et "Conseiller en Nutrition"(praticien de santé agréé par l'association professionnelle Amavie),je viens d'ouvrir mon cabinet à Cambrai dans le nord de la France (59400) le 05 novembre 2012 pour recevoir mes premiers consultants.

Vous pouvez consulter mon site internet en recopiant le lien ci-dessous ou plus simplement en tapant sur votre moteur de recherche (google ou autres):" naturopathe + cambrai", pour obtenir quelques informations sur la naturopathie-nutrition,la luminothérapie ou encore la réflexologie plantaire:

http://naturopathecambrai.e-monsite.com



Merci et à bientot.

Emmanuel Perrot-Minot



