Marina COLIN

Passionnée de Nutrition et de Diététique, convaincue que la santé passe par la composition de notre assiette, la Naturopathie m'a donné de précieux outils pour comprendre que nous sommes ce que nous mangeons.

Je souhaite transmettre ma passion pour l'équilibre alimentaire à travers l'accompagnement individualisé.

Cet accompagnement est composé d'entretiens-bilans, proposition de menus, suivi sur une période d'un à plusieurs mois, cours de cuisine personnalisé, aide aux achats et à l'organisation.

J'utilise également la Réflexologie plantaire, certaines techniques de Relaxation, ainsi que l'Iridologie.

Enfin, je donne des outils pratiques et précieux pour manger sainement chez soi (quels produits et comment les préparer) lors d'ateliers de cuisine hebdomadaires.



Mes compétences :

Coaching

Cocktails

Cours de cuisine

Cuisine

Équilibre alimentaire

Naturopathie

Nutrition

Réflexologie

Réflexologie plantaire

Relaxation