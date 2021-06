Christophe GRANGE

Responsable de production expérimenté (domaine: petit électroménager, traitement des déchets, aéronautique), mes compétences sont positionnées dans:



* La Gestion de production, le management opérationnel

* La conduite du changement et l’amélioration continue

* Le management par la Qualité des processus de l''entreprise

* L’amélioration de l’organisation,

* La sécurité et l environnement en milieu industriel

* La mécanique (Conception, Industrialisation, Méthodes, Fabrication)

* La réalisation des audits internes, client, fournisseurs.



L amélioration des performances d’un système industriel, est la conjugaison de l’efficience de son organisation, et de la motivation de ses équipes.



Véritable Manager de terrain à l’écoute, force de proposition, orienté Client & résultat avec un fort potentiel technique.





Mes compétences :

Lean IT

Management

Industrie

Amélioration continue

Gestion de projet

Mécanique

Qualité