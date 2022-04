Laurence HOUDE

Après 20 années passées sur Paris en tant que styliste de mode, je m'installe sur Vienne, non loin de Lyon.

Cela fait déjà plusieurs années que ce désir d'être "conseillère en image" fait son chemin.

Je me forme donc sur Lyon; puis, en me servant de mon expérience de styliste, de mon goût pour la communication et de ma nouvelle formation; je crée mon propre concept du "conseil en image".

J'adapte tous mes conseils aux désirs, aux goûts et à la personnalité de mes clients.

En séance individuelle, la base est l'écoute et cette journée est un véritable tremplin pour retrouver "confiance en soi" et "yeux pétillants".

Bien sûr, nous travaillons sur les outils nécessaires à une mise en valeur du physique, mais cela a une incidence énorme sur l'intérieur!!



J'interviens EN ENTREPRISE (en groupe ou en individuel)mais aussi lors de SEMINAIRES



J'interviens EN MISSION LOCALE, EN PLIE, EN CENTRE DE FORMATION (sous forme d'ateliers"image professionnelle").



J'interviens LORS D'EVENEMENTS PARTICULIERS (sous forme d'animations)



Je propose deux FORMATIONS spécifiques: une pour les vendeurs en prêt à porter, une autre pour les coiffeurs.



Et, bien sûr, je fais du conseil en image personnelle



Mes compétences :

Conseil

Relations humaines

Mode