Eléonore DE CROY-SOLRE

Suite à une carrière dans les domaines de la culture, du commerce international et de la finance, j'ai opté pour une réorientation dans la relation d'aide et le bien-être.



Je me suis formée avec divers thérapeutes (Olivier Soulier, Ananda Meyers, Claude Sabbah, Michèle Glorieux, Clément Boyé).



Parallèlement, je me suis formée à la pratique Ayurvédique avec John Marchand, disciple de la plus pure tradition de Harish Johari.



Enfin, je me suis formée à la PNL et au coaching NEWS.



Je propose une synthèse de ces outils entre orient et occident, tradition et modernité. Je reçois dans mon cabinet à Verrières-le-Buisson. J'anime également stages et conférences en entreprise.



Aujourd'hui, je dirige un centre de soins ayurvédiques à Verrières-le-Buisson. Voyez le site du centreArray et mon site de thérapeuteArray ou mon blogArray

Massages, soins SPA oriental et mini-cures ayurvédiques

Massages spécial femme enceinte et bébé

Cours de cuisine végétarienne adultes, enfants

Produits bio, éthiques

Bilan de santé oriental, conseils en naturopathie familiale

Conseils en alimentation et hygiène de vie

Accompagnement personnalisé vers plus de bien être, d'énergie, de sérénité

Coaching spécial silhouette, estime de soi

Thérapie individuelle, cours, stages, conférences



Mes compétences :

Formatrice

Coaching individuel

Coaching professionnel

Thérapie individuelle

Psychogénéalogie

Massage ayurvédique

Bien être

Nutrition

Yoga des émotions