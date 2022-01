Christophe GRANGE

Ingénieur Arts et Métiers expérimenté, je suis actuellement Responsable Achats au sein d'une filiale d'un Groupe Allemand spécialiste dans la distribution d'éléments de fixation.

Après 10 ans passés en production, méthodes et projets au sein d'un groupe industriel Français, j'ai décidé de rajouter une corder à mon arc et de me lancer dans les achats techniques.

Cette double compétence Achat et Mécanique me permettent donc d'acheter au mieux des pièces techniques, que ce soit en France ou à l'import (75% de mes achats) et à destination de constructeurs de machines industrielles, TP, agricoles et automobile.



Mes compétences :

Achats

Approvisionnement

Automobile

Decolletage

golf

Logistique