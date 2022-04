Laurence LEDOUX

Directrice Achats à l'international, j’évolue depuis plus de 20 ans à différents postes d’achats opérationnels et fonctionnels pour le secteur industriel.

Membre du Comité de Direction Achats, je définis et mets en œuvre la politique d'achats en liaison avec les directions générales opérationnelles.

Je garantis la réalisation des objectifs qualitatifs, quantitatifs, organisationnels et financiers en matière d'achats de biens et services



Mon expertise :

- Définition, communication et déploiement de la vision et la stratégie Achats à travers les régions

- Management d'équipes directes et indirectes allant jusqu’à 150 personnes pour un CA de 700M et ce, dans un contexte complexe et international

- Pilotage, sécurisation et amélioration du processus S2C (Source to contract) et P2P (Procurement to Payment)



Ma valeur ajoutée :

- Participation active à l’amélioration de la performance industrielle et financière des sociétés par le déploiement de chantiers LEAN et la gestion de projet

- Sécurisation en Qualité, Délai et HSE des biens et services achetés

- Implantation d'organisations Achats, Qualité Achats et Logistique hors Europe (notamment en Chine et au Mexique)

- Réduction des coûts et management du cash



J'adapte mon style de management en mode "gestion de projet" ou "gestion de crise" pour participer à l’amélioration de la performance industrielle et économique des sites.



Mon sens aisé du relationnel et de la communication mais également une exigence et une clarté accrues sur la stratégie et les attentes des clients internes me permettent de manager et fédérer des équipes autour d'une même vision pour l'atteinte et le dépassement des objectifs.



Mes compétences :

Achats

Direction Achats

International

Politique achats

Sourcing

Négociation

Management

Supply chain

Lean management

Communication

SAP

Leadership

Microsoft Office

Team building