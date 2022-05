Mickaël NOEUNG

Rien n'est joué d'avance !



C'est armé de qualifications acquises tout au long d'un parcours scolaire atypique et d'une détermination héritée d'une pratique sportive soutenue que j'entreprends tous mes projets professionnels. Dynamisme, rigueur et curiosité sont pour moi les maîtres mots permettant d'accomplir avec brio toute mission entamée. Partisan de la polyvalence, c'est toujours avec entrain que j'explore de nouveaux domaines ou m'aventure dans des challenges toujours plus importants.



Mes compétences :

Gestion de projet

Microsoft Excel

Microsoft Word

Événementiel sportif

Marketing sportif

Sociologie

Management

Microsoft PowerPoint