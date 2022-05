Mickael NOSEL

Passionné d'informatique depuis tout jeune, je décide d'en faire mon métier dès l'age de 15 ans.



Après avoir obtenu mon BTS informatique de gestion option développeur d'applications, je me lance dans ce qui m'a permis d'acquérir de l'expérience et de l'assurance dans le domaine du travail et du développement web, l'alternance.

J'ai donc commencé un DEES Web (bac+3) pour enfin finir avec les compétences nécessaire au métier de développeur.



Grâce à ces trois ans d’expérience , je me suis spécialisé dans les langages de développement web tel que le PHP, HTML, JavaScript, SQL, Xml, CSS et autre technologies tel que Jquery, Ajax, etc... tout en continuant à me documenter sur d'autres langages et technologies tel que l'ActionScript, le python ou le java pour lesquels je compte me perfectionner.



Site internet :

http://www.mickaelnosel.com



Mes compétences :

Actionscript

AJAX

Apache

CSS

Développeur php

Développeur Web

Dreamweaver

Flash

HTML

Informatique

Javascript

JQuery

Linux

Mac

Microsoft SQL

MySQL

PHP

Python

Web

Web développeur

XML

Zend