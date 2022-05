Mickaël O.

Je suis un consultant MOA.



Je suis titulaire d'un Master MIAGE/SIC de l'université Paris I Panthéon-Sorbonne.



Je suis sérieux, motivé, ponctuel et j'ai accumulé de nombreuses compétences gràce à mon cursus scolaire ainsi que mes différents stages.



Mes compétences :



Certification : Security Innovation - Test/QA Curriculum



Méthodologie : UML, OCL, O*, Causal, Nature, Scrum, Agile, MOF, Cycle en V



Langages : JAVA, XML, HTML, CSS, ASP, PHP, SQL, C#, UML, OCL, Javascript



Environnement de travail : Netbeans, Visual Studio, Dreamweaver, EditPlus



SGBD : Oracle , MySQL, Access



SE : Windows( XP, VISTA , SEVEN) , Ubuntu, MacOS



CMS : Wordpress, Joomla



Bureautique : Suite Office, Photoshop (Débutant)



