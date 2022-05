Mickaël OLAYA

L’utilisation de hautes technologies pour concevoir des systèmes toujours plus complexes, des moyens de production uniques, une volonté d’innover, voilà ce que je recherche dans une société.

Ma volonté première au sein d’une entreprise est de participer à son évolution en lui apportant mon sérieux, ma rigueur, et mon dynamisme. De plus je fais preuve d'une ténacité qui nous permettrais, vous et moi, de mener à bien tout nos projets respectifs. Cette ténacité je l’ai travaillé durant ma scolarité des plus atypiques. Le passage d’un poste de menuisier à celui d’ingénieur dans le domaine de la mécanique, reflète parfaitement cette qualité mais aussi mes capacités d’adaptation.





Mes compétences :

Informatique

Conception mécanique

Gestion de la production

Gestion de la qualité

Management

Gestion de maintenance

Calcul de structure

Méthode des éléments finis