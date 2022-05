Mickaël OLIVIER

Bonjour,



Je suis actuellement jeune diplômé d'un BTS IRIS et je suis à la recherche d'un poste en CDI dans le domaine du développement informatique ou de la maintenance informatique.



Mes compétences :

Système d'exploitation Microsoft Windows

Programmation HTML

Programmation Java

Programmation C++

Programmation Android

Installation et Dépannage de Matériel

Installation et Dépannage Logiciel

Installation et Protocole Réseaux

Réseaux informatiques & sécurité