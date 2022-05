Mickael OUTHIER

Vous rechercher un professionnel en intégration et développement de site web, vous tombez bien...

Je m'appel Mickaël, je suis webmaster indépendant installé à Dole, ville du jura située à 40 Km de Dijon, 40 Km de Besançon, à 2h de Lyon et 2h de Paris (via TGV...)



MES COMPÉTENCES



- infographie web, maquettage de site, charte graphique, utilisation des logiciels Photoshop et Illustrator ;

- intégration web : HTML5, CSS3, SASS, template CMS, réalisation de sites adaptables tablettes et mobiles ;

- développement serveur : PHP orienté objet, base de donnée MySQL, intégration d'API et de librairies ;

- développement client : Javascript, jQuery, Ajax ;

- système de gestion de contenu : Joomla!, Drupal, Wordpress, Prestashop ;

- publication de contenus textuels, photos, vidéos, PDF...etc ;

- publications et animations sur les réseaux sociaux ;

- référencement, Google analytics ;

- e-commerce ;



Vous pourrez retrouver quelques une des mes dernières réalisations sur mon site personnel : http://www.mo-web-creation.com





MON PARCOURS



Issu d'une formation dans l'électronique, j'ai découvert les coulisses du web en 2010 lorsque j'ai créer ma propre boutique en ligne. Passionné par le métier de webmaster, j'ai acquis de nombreuses compétences en développement et création de sites web pour le compte d'un large panel d'entreprise.



Curieux et touche-à-tout, je sais m'adapter et faire en sorte de répondre de la meilleure manière aux demandes qui me sont imposées. Je me tiens en permanence au courant des dernières technologies et méthodes d'intégration et de développement. Dynamique, sérieux et organisé, je suis quelqu'un de perfectionniste, j'exploite toutes les ressources mises à ma disposition pour mener à bien les tâches qui me sont confiées dans le respect des consignes données. Diplomate, pédagogue et ouvert d'esprit, j'apprécie le travail en équipe et je peux être également force de proposition.



INFOS SUPPLÉMENTAIRES & CONTACT :



Anglais bon niveau



Site Web : http://www.mo-web-creation.com/

Boite Mail : contact@mo-web-creation.com

Téléphone : 0645440778



Mes compétences :

Webmaster

Création

Freelance

Gestion

Budget

Internet

Design

Ergonomie