Mickael PAIN

Depuis début Janvier 2015, le centre de formation porte le nom de ACTEMIUM Vitry le Campus.



Spécialisé dans les domaines de la production d'énergie, la qualité des réseaux, HTA, l'automatisme, la variation de vitesse, la fibre optique.

Le centre de formation intervient également sur les formations liées aux risques électriques, formations conformes à la NFC18510.



Formations :



- Distribution HTA, maintenance et exploitation : Comprendre, manipuler les cellules HTA, Transformateurs, verrouillage.....



- Centrale électrique et Alternateur, à destinations d'Electriciens intervenants sur les Alternateurs



- Harmoniques et CEM, sur une plateforme ludique, pour une approche de la problématique en milieu Tertiaire et milieu Industriel



- Relais de protection MICOM, SEPAM et autres, Etude et manipulations sur les relais, comme dans la réalité, et avec vos programmes !



- Automates Schneider, ABB, Siemens, Rockwell, tous niveaux et toues marques



- Variateur de vitesse : Programmes selon les attentes



- Préparation l'habilitation Electriques, tous symboles : Point fort :Exercices pratiques sur matériel HTA



Tous les Matériels sont issus des sites industriels et tertiaire et mis en oeuvre dans les conditions proches de la réalité

Publics concernés :

Monteurs Electriciens, techniciens d'encadrement, Ingénieurs, Responsables d'affaires,



Industries concernées :

Papeteries, Sucreries, Distilleries, CVED, cogénération, énergie hydraulique, Groupe Electrogène, Maintenance Multitechnique



Toutes les Entreprises du Groupe VINCI Energies





Mes compétences :

Électrotechnique

Formateur

Maintenance

Tuteur

Management