Mickael PASCHENKO

Je suis un étudiants, qui a obtenue en 2010 son Baccalauréat Sciences Technique de la Gestion option Mercatique(Marketing),

Grâce a mes précédents expériences professionnelles, j'ai pu découvrir le sens de contact avec les clients, exigeants ou clients de tout les jours, étrangères ou française, de toutes ages.

De plus étant passionner par la conduite en générales des véhicules ainsi que par la technologie d'aujourd'hui moderne et innovante, je souhaiterais mettre a profil mon expérience au sein de votre entreprise.

Étant d'origines Ukrainiennes, je parle couramment le Russe , l'Ukrainien et sur le niveau lycée l'Anglais, ce qui pourrais apportais un plus à votre entreprise.

Je possède le permis B depuis plus de 3 ans (obtenue en avril 2009) ainsi qu’un véhicule personnelle.



Je souhaite pouvoir travailler dans le domaine de livraison sur VL.



Mes compétences :

Transpalette manuelle

Réparation automobile

Permis de conduire

Manipulation des extincteurs sur feux réels

Vendeur

Chauffeur Livreur