Bonjour,



Je m'appelle Mickaël PATINO et je suis diplômé du Master II Commerce International, spécialité marchés anglo-saxons, ibériques et latino-américains. Au cours de cette année universitaire, j'ai eu l'occasion d'effectuer un stage de 6 mois en Espagne dans le département Export de l'entreprise espagnole Novedades Agricolas S.A. en tant qu'Assistant Commercial et Marketing



Mon année ERASMUS en Espagne et mon parcours universitaire m'ont permis d'approcher cette culture hispanophone. Un séjour en Australie est venu compléter mes compétences linguistiques.



Je recherche un poste où le contact humain est présent et où j'ai la possibilité d'utiliser régulièrement les langues vivantes. Les domaines qui m'intéressent sont l'import/export, l'e-commerce, le webmarketing et la logistique.



Mes compétences :

Anglais

Anglais courant

autonome

capacité d'analyse

Capacité d'organisation

Espagnol

Grec

Organisation