Fred - Nelson MORGADO DOS SANTOS

Expériences passées:

Mes diverses expériences m'ont permis d'appronfondir quelques compétences:



Entreprenariat : J’ai toujours fait parti d’associations dans ma ville ou autres comme à l’ISC et j’ai toujours aimé mener des projets même difficiles à leurs termes. J’ai un goût pour les défis. J’ai depuis quelques années des projets professionnels qui ont muri. Aujourd’hui je tente d’atteindre un de mes premiers objectifs avec ACV Plomberie. Cela me permet de faire face sur le terrain de la réalité de la gestion d’entreprise.



Organisation : Je sais définir mes priorités et gérer mon temps en fonction de cela. Mon stage en tant que commercial chez « Smile transport » m’a obligé à gérer presque chaque minute de travail pour maximiser au mieux le temps. Cela m’a permis et me permet surtout aujourd’hui de me fixer des priorités primordiales en tentant de mettre en place une rentabilité optimale.



Relationnel : En plus de l’expérience acquise dans le passé, j’ai actuellement la possibilité et l’obligation de développer mon sens du relationnel. En effet, que se soit avec les clients, fournisseurs, employés, associés ou autres en gérant une société on a le devoir du contact. Il faut répondre aux besoins de chacun avec aisance et écoute. C’est un apprentissage au quotidien.



Force de persuasion : J’ai souvent été dans des situations ou il fallait convaincre mon interlocuteur que se soit en postes en entreprises, en associations ou aujourd’hui en tant que gestionnaire de société. Par exemple je dois constamment vu mon jeune âge et mon manque de connaissances techniques prouver du sérieux de l’entreprise que se soit avec les clients ou avec les banques. Je sais donc faire preuve de persuasion.



Facilité d’adaptation : J’ai travaillé dans de nombreuses infrastructures en France ou à l’étranger et dans différents domaines comme la comptabilité, la banque, la logistique, la vente, les métiers de l’électrotechnique ou bien encore le social. Je me suis toujours bien intégrée au seing de ces infrastructures et méthodes de travail qui ne sont jamais les mêmes. Cela me permet aujourd’hui d’instaurer de bon rapport avec mes partenaires.



Sérieux et Rigueur : Durant mon stage en banque, j’ai du faire preuve de rigueur lors de la vérification des documents avec les termes du crédit documentaire car c’est un travail minutieux où on ne peut avoir droit à l’erreur.