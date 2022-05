Mickaël PAVAGEAU

Après avoir obtenu mon BTS Comptabilité Gestion (BAC +2), je me suis tournée vers l'alternance pour obtenir le Diplome de Comptabilité et Gestion (BAC+3) Je recherche un contrat d'alternance pour rentrée 2019 pour un DSCG (Bac +5) en 2 ans. Je réalise actuellement le DCG en Alternance dans un groupe de sociétés.



Souhaitant devenir Expert comptable, étant passionné par les chiffres et la gestion et ayant l'envie de gagner de l'expérience dans un cabinet d'expertise comptable. Je recherche un cabinet qui à de l'expérience dans le domaine de l'expertise comptable qui sera à même de développer mes compétences acquises en cours de comptabilité et gestion, qui me permettront de traiter les dossiers du début à la fin.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

OpenOffice

Microsoft PowerPoint

EBP

Microsoft Access

Comptabilité générale

Comptabilité fournisseurs

Comptabilité clients

Comptabilité analytique

Microsoft Office

Quadratus

Ciel