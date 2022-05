Mickaël PELE

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES



2014 Responsable de site AIM groupe ( 200 personnes )



2005 Directeur production/ordonnancement Ets VLV (45M€ CA 100 personnes 3 sites de de production)

Transformation de bœuf, veau, agneau, porc, UVCI, produits élaborés crus.



2002-2005 Responsable production et achats Ets CHAPIN (80M€ CA 200 personnes)

Transformation de veau, bœuf, porc, UVCI, produits élaborés crus et cuits.



2001-2002 Responsable recherche et développement Ets TENDRIADE-COLLET(200M€ CA 500 personnes)

Transformation de veau, UVCI, produits élaborés crus et cuits.



2001 Responsable qualité adjoint aux Ets TENDRIADE-COLLET (groupe lactalis )





1996-2000 Assistant qualité aux Ets COLLET



Mes compétences :

Gestion de projet

GPEC

Gestion de production

Amélioration continue

Marketing

Contrôle de gestion

Commerce

Achats

Ressources humaines