Mickael PENAULT

Dirigeant d'un organisme de formation DCP Industrie SARL

Capital de 20 000 Euros.

Numéro de déclaration d'activité:24 37 02760 37 Préfet Région Centre.

Le siège de DCP Industrie est localisé sur Joué les Tours.

L'atelier de Joué les Tours fonctionne en entrée et sortie permanente.

DCP Industrie fait de la veille technologique.



Nos prestations sont les suivantes :

Soudure Initiation/Perfectionnement, préparation QMOS &QS EN 287-1,B540.9...(mig-mag, tig, oa,brasage, aee...), tuyauterie, lecture de plans, isométrie, pliage....





DCP Industrie a pour ambition un développement sur l’ensemble du territoire français, avec l'ouverture de 6 ateliers relais:

LE HAILLAN(33): Déjà en fonctionnement.

CAEN, IDF, LILLE, LYON, TOULOUSE prévisions sur 2 ans.



DCP Industrie possède également des îlots de formation individualisés (cabines de soudage et de tuyauterie mobiles.



Nos différents centres et outils de formation indiqués ci dessus

permettent à DCP Industrie une activité nationale, de la réactivité ainsi que de la formation de proximité.



La valeur Ajoutée de DCP Industrie, de la formation sur mesure: Celle-ci tient compte de l'objectif de l'entreprise et du niveau de l'apprenant.

Des outils de contrôle permettant la vérification du niveau du stagiaire tout au long de son parcours.

Du matériel récent( poste à souder ....).

Des formateurs de qualités et qualifiés.

Des rapports et bilans de stage systématique.

Notre intervention s'applique à tous publics : Salarié, Intérimaire, Demandeur d'emploi, Technicien, Cadre....



Un service administratif efficace et réactif.