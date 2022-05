Mickaël PENVERNE

Passionné par les médias et la communication, j'ai très vite compris après l'obtention de ma licence et de ma première année de master d'histoire que c'était dans ce secteur que je souhaitais évoluer. C'est la raison pour laquelle je me suis dirigé spontanément vers un diplôme d'information communication médias à l'Institut Français de Presse en 2010. J'ai énormément appris à travers une myriade de cours (droit des médias, sémiologie, économie des médias).

Très curieux et autodidacte, j'ai voulu me spécialiser dans la compréhension des publics en présentant ma candidature dans le master 2 médias et Publics en 2011. Soucieux de comprendre rapidement comment étaient réalisées les études d'audience, j'ai entrepris une alternance chez Médiamétrie dans laquelle j'ai effectuée une année au sein du département radio.

Actuellement chargé de base de données au sein de Newsco, je veille quotidiennement à fournir un outil cohérent et précis.



Mes compétences :

Capacité d'écoute

Capacité d'ecoute et d'analyse

dynamique

Ecoute

Perfectionniste

Rigueur

Communication

Marketing