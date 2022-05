Mickael PERRAUD

Consultant Indépendant dans le secteur du transport de personnes, ma mission consiste à assister les entreprises ou autorités organisatrices dans les domaines techniques des transport de voyageurs tels que: optimisation d'exploitation, analyse de la billettique, tableau de bord et autres.



Après un début de carrière très technique puis la direction de différents services, j’ai pu accéder au poste de direction transport. Au cours de ce parcours j’ai acquis l’expérience nécessaire pour avoir une vision globale des services directs de ce métier.



Ce tracé atypique me permet de pouvoir transmettre aux services une vision commune sur l’utilisation des outils métiers et du coup, permettre à l'entreprise de disposer des informations nécessaires pour une analyse précise des activités.



transport de personnes - transport de voyageurs - exploitation transport - gestion maintenance transport - tableau de bord - consultant - consultant transport - SIV - SAEIV - intégration structures - organisation service - réglementation - audit - conseil - outil métier - logiciel métier - service d'études - formation



Mes compétences :

Capacité transport

Directeur adjoint

Directeur d'exploitation

Exploitation transport

Transport

Transport de Voyageurs

Management

Logistique