Mickael PETIT

Architecte d’intérieur indépendant

• Conception de différents projets en fonction de la demande spécifique des différents clients APS

& APD en France et à l'étranger

• Élaboration des dossiers de consultation des entreprises D.C.E.

• Collaboration avec mon Ingénieur pour les projets demandant des restructurations

importantes des éléments porteurs

• Interface et élaboration des dossiers de demande d’autorisation de travaux auprès des syndics

d’immeuble, copropriétaires et organisme de sécurité en France et à l'étranger

• Élaboration des dossiers de demande de permis de construire et déclaration de travaux en mairie

• Négociation et élaboration des contrats des différentes entreprises

• Coordination, élaboration de programme de travaux, suivi de réalisation et réception des différents

corps de métiers

• Suivi des tendances, visites des salons (Batimat, Maison&Objet, Salon du meuble à Milan)