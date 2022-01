Au cours des missions réalisées chez différents clients (banques, secteur publique, industrie) en France et à l’étranger (Russie, Belgique, Singapore); j'ai pu développer des compétences sur des sujets variés...



Processus - audit, définition & implémentation

Financier - analyse de coûts, comptabilité, budget & reporting

Organisationnel - mise en place de nouvelles entités, business case

Technique - design d'architecture technique serveur/stockage/réseau,...)



...et participer à l'ensemble des phases d'un projet allant du recueil des besoins jusqu'à formation utilisateurs en passant par les phases de chiffrage, de rédaction de cahiers des charges, de suivi des développements et paramétrage et de recette.



Contact: mickael.peyrot@gmail.com



Mes compétences :

COBIT

Business Intelligence

QlickView

ITIL Foundation V3