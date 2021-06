Mickael RAMILLON

Je suis en recherche d'un contrat en temps que conducteur de ligne, machiniste tout secteurs confondus.

Suite à l'obtention du Bac Pro Pilote de Ligne de Production avec mention Bien, j'ai poursuivi par un BTS maintenance industrielle (niveau).

Suite à ma formation PLP j'aimerai pouvoir intégrer une entreprise et une équipe dynamique.

Et ainsi mettre mes connaissances et mon expérience au profit de l'entreprise qui m’intègrera sur ce poste.



Mes compétences :

Gestion des stocks

Contrôle qualité

Gestion de la production

Production industrielle conduite de ligne

Maintenance 1er niveaux

GMAO

Maintenance industrielle