Mickaël THORAVAL

Je travaille actuellement sur la base école Franco-Allemande du Luc-en-Provence (83), où depuis plus de 7 ans, jassure la maintenance et la disponibilité des simulateurs de vol de lhélicoptère TIGRE, en collaboration avec Thales Training & Simulation et Rheinmetall Electronics GmbH.



Je suis maintenant à la recherche de nouveaux objectifs professionnels.



N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez en savoir plus sur mes compétences et mes aspirations professionnelles.



Mes compétences :

Développement web

Réseaux informatiques & sécurité

Microsoft Windows

GNU/Linux

Adobe Photoshop

Microsoft Office