Mickael VIOT

Un parcours varié tant en terme de fonction (Industrialisation, R&D, support client, Marketing) et de secteur d’activité (Industrie, Telecom, Semi-conducteur) m’a permis d’acquérir des compétences solides tant au niveau technique et management que commercial.



Logiquement ce parcours a renforcé mes capacités d'adaptation et ma faculté a être opérationnel rapidement quel que soit le contexte et les interlocuteurs.



Ces différents postes m'ont également permis de beaucoup voyager et de rencontrer des cultures et méthodes de travail très différentes ce qui est très enrichissant que ce soit au niveau professionnel ou personnel.



En résumé, curieux, ouvert et flexible que ce soit en terme de domaine d'activité, de fonction ou de lieu géographique!