Mickaella ANDRIANTSOANARIVO

Bonjour,



Je suis une personne sérieuse et très curieuse, c'est d'ailleurs pour cette raison que je suis intéressée par des domaines divers.



Je suis donc a la recherche d'une structure susceptible de m'accueillir en alternance en :

- Commerce et Marketing,

- Développement Commercial a l'International,

- Ressources Humaines.



Forte d'un BAC+2, mon principal souhait est d’intégrer une entreprise qui veut bien me donner ma chance et qui a pour objectif de se développer; ma plus grande ambition est d'y contribuer.



Je suis jeune, dynamique, volontaire et motivée par l'envie de réussir, et de faire mes preuves dans le monde professionnel.



Je suis aussi réaliste et je n'aime pas la facilité, mais compte sur ma visibilité virtuelle pour me démarquer.



En espérant avoir attiré votre attention.





Mes compétences :

Bureautique

Informatique

Administratif

Organisation

Linguistique