Mickaelle VIN

Photographe professionnelle spécialiser portraitiste (enfant, famille, grossesse) et de tous vos événements (mariages, baptêmes,evjf, anniversaires, entreprises....)



N'hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements complémentaires.



À bientôt pour immortaliser vos souvenirs,



Mes compétences :

Photographie

Retouche photo

Internet

Adobe Lightroom

Adobe Photoshop

Email

Facebook

Reportage

OpenOffice

Réseaux sociaux

Post production

Siebel

Microsoft Excel

Aladin

Suivi clientèle

Gestion de caisse

Noesys

Accueil téléphonique

Archivage

Facturation

Réalisation de devis

Vidéocodage

Gestion du courrier

Cesu

Accueil des clients

Dactylographie

Relance client

Service client