Miguel Angel CHARRO PARRILLA

1) Synthèse Architecturale et TCE Intérieure.

2) Agencement, Menuiserie.

3) Architecture d’intérieure et Space planning.



Capacités d’analyse, de réalisation, de créativité, contrôle technique et prospections commerciales.



Mon sens de l’organisation, ma rigueur, mon autonomie, ainsi que ma capacité à développer les liaisons techniques et fonctionnelles internes et externes à l'entreprise, me permettent de mener à bien les missions que l’on me confie.



Mon savoir faire dans mon activité professionnel.

Réalisation de relevés sur site, mise au net, établissement des plans commerciaux, d’études et d’exécutions.

Dessins techniques et artistiques sur Planche et Informatique (Autocad).Perspectives.

Etablissement des quantitatifs et des devis.

Contrôle technique de l’exécution, respect des délais, des coûts et des normes.

Réalisation des APS, APD et des DOE.

Fabrication, pose, installation et restauration d’ouvrages de menuiserie et de bâtiment second œuvre.

Mobilier. Agencement et Menuiserie. Stuc et Staff. Pierre et Marbre. Serrurerie. Restauration.



A la suite mes principales expériences Professionnelles.



Mes compétences :

Artisanat

Dessin

Investissement

Menuiserie

Ponctualité

Relations sociales

RIGOUREUX

Serviable

AutoCAD

Bureau d'études

Bâtiment

Informatique