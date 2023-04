Miguel VIDAL

Depuis, janvier 2010, je réponds aux appels d'offres pour la société ADAV qui fournit des DVD aux établissements publics (bibliothèque, médiathèque, hôpitaux, université, lycée, etc.) et aux comités d'entreprise.



Avec un volume de réponse de près de 400 appels d'offres par an, j'ai pu me forger des compétences solides dans le montage des dossiers de réponse tout en développant l'aspect relationnel et commercial par mes relations avec les bibliothécaires et les responsables des marchés dans les différentes structures publiques clientes de l'ADAV.



C'est un domaine passionnant, qui derrière ses apparences rébarbatives, cache une activité très dynamique pleine d'imprévu et d'activités variées.

J'en ai moi même fait l'expérience en passant très rapidement, à mes début, de simple assistant au montage des appels d'offres à, maintenant, la rédaction des notes méthodologiques et des fiches techniques, la fixation des remise et de la stratégie commerciale à suivre pour chaque appel d'offre.



Je suis ouvert à toutes prises de contact qui me permettraient d'explorer les opportunités professionnelles qui s'ouvrent à moi pour les années à venir.



Mes compétences :

Aménagement du territoire

Appel d'offre

Chargé de mission

Décentralisation

Développement local

Economie

Économie internationale

Marchés publics

TIC