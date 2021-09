Mihai FEROIU

- Finance des marchés - Référent fonctionnel forex, management de projet et d’application

- Capable d'adapter ma communication aux types d'interlocuteurs

- Accompagnement du changement (délocalisation d’activité, Agile@Scale)

- Gestion parallèle de projets multiples

- Fort esprit d’analyse et de synthèse

- Sérieux et rigoureux, proactif et réactif, dynamique, adaptable, bon relationnel

- Encadrement de personnes (équipe 9-13 personnes)

- Environnement multiculturel / international (Paris, Londres, New-York, Hong-Kong, Bucarest)

- Très bon background technique

- Méthodologie Agile – Scrum master

- Langues : Français (bilingue), Anglais (couramment), Roumain (natif)



Mes compétences :

Pyramid

PL/SQL

SQL Developer

HTML

Toad pour Oracle

Design Patterns

UML

C++

Weblogic

Ajax

Maven

SVN

MS Office Project

Putty

Java / Java EE

C#

Tomcat

Méthode agile

Git

XML

IntelliJ

PPlus

Eclipse

SQL

JBoss