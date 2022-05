Philippe DONADON

Après un début de carrière au sein du groupe THOMSON SEMI-CONDUCTEURS, j'ai eu la chance de passer 12 années au sein du Groupe CIAT en tant que Responsable Exploitation Micro-Informatique. j’ai réalisé plusieurs projets d’évolutions de réseaux informatiques et j'ai encadré une équipe technique. Cette expérience professionnelle a été extrêmement enrichissante sur le plan technique et ma Direction de l'époque m'avait octroyé le statut Cadre au vu de mon investissement professionnel (belle reconnaissance :-) et après avoir suivi des cours du soir au CNAM de Grenoble / D.E.S.T Génie Informatique). J'ai collaboré avec des personnes possédant des qualités humaines extraordinaires dont notamment mon ex Directeur du S.I. (même acronyme!!! il se reconnaîtra...) et qui savait transmettre ses connaissances ce qui était fort appréciable. J'ai intégré une S.S.I.I. en 2005, en charge de missions sur les plates-formes informatiques de divers clients, dont certains sont devenus des collègues, des ami(e)s, dans les domaines de l'Industrie et des collectivités, responsable de l’exploitation et de l’évolution de leur Système d’Information tout en garantissant la disponibilité et l’efficacité de leurs outils informatiques.



J’ai pu acquérir de solides compétences techniques sur les infrastructures informatiques architecturées entre autres autour des produits Microsoft Windows Serveurs, la messagerie Exchange, les architectures virtuelles HyperV et Vmware...



Je me suis investi en tant que bénévole au sein d'une Association Hippique en charge de la communication & de l'informatique. Je participe aux animations équestres pour de jeunes cavaliers. J'adore le cyclotourisme et je pratique la photographie sportive. Je sais me rendre disponible pour mes amis car j'ai un sens inné du service! Le plaisir de faire plaisir!!! Fin 2018, j'ai réussi le brevet théorique de télé pilote de drone professionnel civil. Mes appétences commerciales m'orientent maintenant vers la prise de responsabilité dans différentes structures toujours avec un sens inné du service et du conseil.



Mes compétences :

Gestion de projet

Informatique

Conseil

VMware ESX

HP Proliant Server - AIS ExpertOne

Microsoft Windows Server - MCSE