Georges NGALLE

TALENTISSIM : Chef de Projet :



Recrutement, Assistance au recrutement , Evaluation des tempéraments à Risque , Promotion des profils

Développement de Plate forme Web Emploi et CV Vidéo

T : + 33 648 33 35 68

E : gn@talentissim.fr

Web Site :



Swiss Booster Osmmos : CTO Associate

Recrutement international par les Compétences pour les nouvelles technologies et l'innovation

Profils de haut niveau, informatique, banque, sciences de la vie, ingénierie

Nouvelles opportunités

Développement des affaires et des nouvelles entreprises

Services de TI Solutions de confiance Trusted Cloud



YODEA Recrutement

Le spécialiste du recrutement de profils engineering en Suisse

Nous recrutons des hauts profils ( Mangers , Directeurs , Ingénieurs) dans des secteurs d’activistes suivants :

AEROSPACE , AUTOMOTIVE , ENERGY, MEDICAL DEVICE, MANUFACTURING, SEMI-CONDUCTEUR

IT SRVICES , LIFE SCIECE



Vous avez un projet , vous êtes en transition professionnelle et/ou à la recherche de nouvelles opportunités , contactez nous pour en discuter



Vous pouvez aussi visiter notre Site Web au et/ou me contacter



Nat +41 79 949 27 38 |Mob: +33 626 74 31 17 | gngalle@yodea.ch |



Mes compétences :

Architecture

Architecture des systèmes d'information

Fonctionnelle et gestion des risques

Gestion des Risques

Hardware

Intégration

Management

Management qualité

Méthodologie

Modélisation

Normes Qualité

Qualité

Système d'Information

Système de Management

Système de management qualité

Systèmes d'Information