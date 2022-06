Mikaël LE CARDIEC

Madame, Monsieur,

Voilà maintenant plus de vingt ans que je travaille dans le monde de l’industrie et notamment celui de la production électronique. Je suis actuellement en reprise d’études au travers d’une licence professionnelle mécatronique parcours PASTEL (Production et Assemblage des SysTèmes Electronique) dispensée conjointement entre IUT de RENNES et le Campus ESPRIT industries à REDON. Je souhaiterais par la suite donner une nouvelle orientation à ma carrière professionnelle en me dirigeant vers un poste de chargé d’affaire. En effet, ma connaissance à tous les niveaux du processus de fabrication de cartes électroniques me permettrait d’échanger dans un premier temps avec le client mais par la suite de pouvoir suivre et communiquer avec les différents acteurs de l’entreprise.



Après un BEP et un baccalauréat technologique en électronique j’ai près de vingt années d’expérience dans ce domaine. J’ai ainsi pu découvrir bon nombre de postes liés à l’activité et par conséquent, j’ai une bonne connaissance du fonctionnement des unités de production et des besoins des entreprises.

J’ai dans premier temps passé 16 ans chez un sous-traitant électronique qui m’a permis de progresser au fur et à mesure. J’ai effectué plusieurs postes qui m’ont été confiés en répondant toujours aux attentes de mes dirigeants. J’ai débuté au montage avant d’être affecté au test, période d’environ 10 ans avec quelques écarts vers le service qualité, le SAV. J’ai ensuite approché du service méthode en étant associé à la mise en place de l’AOI dans l’entreprise et en suis devenu le « responsable » durant 6 ans avec également durant cette période la mise en place et la programmation de la vague s élective.

Dans un second temps j’ai été formateur durant 2 ans. Période qui m’a obligé à effectuer des recherches sur le processus de fabrication, la mécanique, le brasage, la qualité… afin de préparer des cours théoriques et des épreuves pratiques. Cette période a conforté ma soif d’apprendre et de toujours progresser.

Actuellement je suis dans un bureau d’études qui produit des enregistreurs acoustiques et qui me permet de mettre mes différentes expériences à contribution.

Affecté au service production (montage, test, SAV) j’aide le responsable de production dans la gestion du service (magasin, qualité, relations fournisseurs, achat…). J’assiste également les chefs de projets dans la conception et la réalisation des tâches qui leur sont confiées.

Suivre la licence mécatronique me permet d’acquérir des compétences plus poussées sur la gestion de projet, le management, le lean, la qualité…

En prenant en compte tous ces éléments et ma réelle motivation à vouloir poursuivre ma carrière au poste de chargé d’affaires, je pense pouvoir m’intégrer et réussir dans ce domaine.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération.