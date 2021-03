Jean-François FELLER

Professeur spécialisé en «Physique-chimie des polymères» à l'Université de Bretagne Sud (UBS) à Lorient (France) depuis 2004, je suis actuellement responsable du groupe Smart Plastics. Après mon doctorat (1995) à l’Université Claude Bernard de Lyon1 sur la synthèse et la caractérisation d’agents de couplage pour contrôler et adapter l’interphase fibre de verre / poly (propylène) dans les composites thermoplastiques, j’ai effectué un post-doctorat à l’IN2P3, Lyon, sur l'analyse d'agents de couplage de polymères sur des surfaces de verre en utilisant la technique de spectroscopie de masse par désorption de particules (PDMS). En 1996, j’ai obtenu un poste de Maitre de Conférences à l’Université de Bretagne Sud, à Lorient (France), où je me suis intéressé à plusieurs thèmes de recherche liés au développement de plastiques intelligents-stimulables pour chauffage auto-régulé, la détection de la température, des tensions et des vapeurs. Plus récemment, j'ai étudié l'influence des nanoparticules et des microparticules sur les propriétés mécaniques, rhéologiques, thermiques, thermiques, de diffusion et électriques des polymères nanocomposites, ainsi que la possibilité de réduire au minimum l'empreinte environnementale des plastiques grâce à l'utilisation de polymères recyclés ou biosourcés. Je me concentre maintenant plus particulièrement sur le développement de nez électroniques pour la détection des COV dans les aliments et le diagnostic des maladies graves telles que les cancers, ainsi que films sensibles pour la surveillance de la santé des composites. J'ai récemment co-fondé une start-up (SENSE in) pour industrialiser les capteurs de déformation résistifs quantiques (QRS) pouvant être intégrés au cœur des composites structurels afin de surveiller leur déformation et leurs dommages.



