Mikaël MEGNAN

Bonjour,

marin d etat (depuis 20 ans), conseiller en recrutement (3 ans), je me pré-destine à un métier RH. L insertion professionnelle, l'accompagnement, le développement et l identification des compétences dans et par l'expérience, la formation d'adulte..., une de ces voies est "pour moi". Mes acquis, ma perpétuelle envie d évoluer, d'aller vers le changement mais aussi ma bonne humeur constante, mon côté passionné, le goût du travail en équipe, des défis, ma tendance à penser apprentissage ("pédagogie, andragogie", constructivisme, méthodes actives) sont autant d'atouts pour convaincre et pourquoi pas, pour vous, me faire confiance et partir à l aventure (me rappelle mon choix de devenir marin).... Si ces quelques mots vous inspirent quelquechose, je pense bien sûr à une opportunité d emploi avec ou sans formation, alors nous pourrions sans doute échanger nos adresses, voilà, tout simplement; CARPE DIEM.



Mes compétences :

Andragogie

Formateur

Pédagogie

Consultant

Enseignement

Recrutement

Formation