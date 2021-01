Mikael MIKAEL BROSSARD (BROSSARD)

Après un parcours de 10 ans en distribution qui m'a amené à être directeur de magasin DECATHLON à l'âge de 28 ans.



J'ai créé mon entreprise dans la photographie que je développe depuis deux ans. Je suis également devenu télépilote de drone.



Je cherche maintenant à m'investir à 200 % dans un nouveau challenge autour de la communication, du marketing, de la vente ou du recrutement.



Je suis disponible pour reprendre un poste CDI à temps plein dans ces secteurs.



Si vous voulez me proposer une opportunité ou travailler avec moi , n'hésitez pas à me contacter.



Certains veulent que cela se produise, dautres souhaiteraient que cela se produise et quelques uns font que cela se produise Michael Jordan





Mes compétences :

management humain

Capacité d'adaptation

Sens des priorités

capacité d'organisation

connaissances informatiques

relationnel client