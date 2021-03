Fabien MANIÈRE

A travers les différentes missions liées à la vente, au marketing, au merchandising, au management j'ai pu exploiter mes compétences managériales, organisationnelles, doublées dune aptitude à la communication.

J'occupe actuellement le poste de Spécialiste expérience client. Véritable lien entre le client et lentreprise, ma mission est d'assurer lefficacité et la rentabilité des solutions doptimisation apportées à la relation client.

Je suis à l'écoute de toute évolution liée au développement commercial et stratégique dun produit dune marque, dune enseigne et je me ferai un plaisir d'échanger sur ce domaine.



Cordialement Fabien -

"Seul on peut avoir des idées, ensemble on peut les réaliser."



Mes compétences :

Communication

Force de proposition

Relationnel

Recrutement

Management

Étude de marché

Marketing

Conduite de projet

Merchandising

Développement commercial

Leadership

Entrepreneuriat

Action commerciale

Gestion de la relation client

Organisation