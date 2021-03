Reconnaître le talent au-delà de toutes apparences, préjugés, différences et permettre à des êtres de retrouver leur chemin et sépanouir par lexpression du nôtre, est la raison pour laquelle jaime le recrutement. Offrir un travail est une belle opportunité, mais guider vers une occupation permettant lexpression de son être, pour le bénéfice de tous est le service que je veux rendre.



Les hommes constituent la ressource principale du développement des organisations, des collaborateurs compétents, engagés et épanouis sont la clé du succès.



Le recrutement holistique est un accompagnement qui vise à sublimer l individualité pour nourrir la globalité, gage dune humble contribution vers un monde en pleine transformation, où le bien-être au travail est devenu plus qu'une priorité. C'est aujourd'hui : UN VERITABLE & INCONTOURNABLE STYLE DE VIE !



Enjeu majeur du nouveau monde du travail, que nombres de startups ont déjà bien conscientisé et intégré dans leur culture.





Au plaisir de vous rencontrer, et de contribuer à votre croissance,

JM COTTIN



Mes compétences :

Managment Training

Formation

Contrôle de gestion

Recrutement

Direction de centre de profits

Restauration

Gestion commerciale

Vente

Service client

In Class Training

Rétention/Rotation

Recrutement, Management, Coaching, Conseil, Format