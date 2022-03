Mikael THOMAZEAU

Plus de 20 ans dexpérience en Asie, Europe et Afrique au sein du groupe TOTAL en tant que Directeur commercial Asie puis en tant que Consultant pour des sociétés françaises et coréennes.



Jai dirigé des équipes techniques et commerciales, généré de fortes croissances sur des marchés en développement, participé aux stratégies commerciales et piloté des projets transversaux.



Expatrié pendant 16 ans en Corée du Sud, en Chine et au Mali, jai développé une capacité dadaptation à tous types denvironnements et mon approche holistique et créative ma permis de mintégrer au sein déquipes multiculturelles et multilingues.





Capacité d'évaluer les problèmes complexes et rigueur analytique

Forte compétence en management transversal et pédagogue

Excellente analyse des besoins client basé sur des compétences techniques et une excellente écoute, fournisseur de la meilleure solution

Adaptable et ouvert d'esprit dans la gestion et l'organisation des équipes multiculturelles

Attiré par les défis et le développement de nouvelles opportunités



Mes compétences :

International trade

Product Development

Business Development

Organisation d'entreprise

Budgétisation

Service client

Management

Ingénierie pédagogique

Marketing stratégique

Développement produit

Cross cultural management

Analyse fonctionnelle