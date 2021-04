Mimi CAROFF (MIMI CAROFF)

Céramiste, potière depuis 2014.



Atelier d'art céramique "Miss TERRE de l'Ouest"

2, rue du Couëdic 29100 Douarnenez. (Au centre ville, près du port du Rosmeur).



Créations de pièces uniques en grès et porcelaine influencées par mon environnement végétal et animal de bord de mer.

J'arpente l'espace, je griffonne une représentation personnelle de mon environnement et mon imagination fait le reste avec la terre.



je dispense des cours de tournage et de modelage toute l'année pour enfant et adultes.



J'interviens également dans les maisons de retraite des écoles et comité d'entreprise.



J'accueille divers artisans d'art et artistes dans mon espace d'exposition.